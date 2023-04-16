ВСУ совершили четвертый за пасхальную ночь обстрел Донецка

Украинские боевики выпустили еще пять снарядов по Донецку, сообщили 16 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:05 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский и Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — отметили в представительстве.

Это четвертый обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку.

После 00:00 16 апреля украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Кировскому району Донецка. О пострадавших не сообщалось.

Позже, в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в 04:25 украинские боевики выпустили еще три снаряда по Киевскому району города.

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