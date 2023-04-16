Женщина погибла и 4 человека пострадали при обстреле Донецка ВСУ

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пасхальную ночь в машине возле Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка погибла женщина. Об этом 16 апреля сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Отмечается, что снаряд упал рядом с автомобилем, в котором на заднем сиденье находилась женщина.

Как сообщил корреспондент, обстрел начался, как только в соборе закончилось пасхальное богослужение. В настоящий момент известно о четырех пострадавших. Они госпитализированы.

«Обстрелы происходят достаточно часто именно в крупные церковные праздники. Это в том числе связано и с запретом на территории Украины действия православной церкви Московского Патриархата», — рассказал Быковский.

Местный житель Иван рассказал, что некоторые прихожане успели спрятаться в подвале.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию также подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В распоряжении «Известий» появились кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка. На фоне звуков взрывов люди вбегают в церковь, чтобы укрыться, другие ложатся на землю.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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