Детский сад загорелся в Донецке после обстрела со стороны ВСУ

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку в городе вспыхнул детский сад. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Согласно имеющейся информации, одна ракета из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» попала прямо в здание, вторая — на территорию детсада по адресу Школьный бульвар, 6. В результате прилета начался пожар.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже приступили к тушению огня.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали кадры разрушенного рынка у Спасо-Преображенского кафедрального собора. После атаки ВСУ часть построек превратилась в груду мусора.

До этого военкор Быковский рассказал, что в результате удара рядом с собором в центре Донецка погибла мирная жительница. Кроме того, сообщалось о четырех пострадавших. Они госпитализированы.

В воскресенье стало известно, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию подтвердили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Позднее в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по городу еще три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, в 05:05 ВСУ выпустили еще пять снарядов по Киевскому и Куйбышевскому району.

«Известия» также показали кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора. На фоне звуков взрывов люди вбегают в церковь, чтобы укрыться, другие ложатся на землю.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.