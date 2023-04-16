ВСУ выпустили еще три снаряда по Донецку в пасхальную ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстрел Донецка в пасхальную ночь. Украинские боевики выпустили по городу еще три снаряда калибра 155 мм. Об этом 16 апреля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что под ударом ВСУ оказался Киевский район города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:25 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию также подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК.

Тогда же «Известия» показали кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора. На фоне звуков взрывов люди вбегают в церковь, чтобы укрыться, другие ложатся на землю.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что в результате удара рядом с собором в центре города погибла мирная жительница. Кроме того, сообщалось о четырех пострадавших. Они госпитализированы.

В распоряжении «Известий» появилась запись с места прилетов по рынку возле Спасо-Преображенского кафедрального собора. На представленных кадрах можно заметить серьезные разрушения: в магазинах выбиты стекла, некоторые постройки превратились в груды мусора, заснят как минимум один поврежденный автомобиль. Кроме того, на земле видны свежие следы крови.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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