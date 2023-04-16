Появились кадры последствий обстрела Донецка в ночь на Пасху

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ночь на 16 апреля. В распоряжении «Известий» появилась запись с места прилетов по рынку возле Спасо-Преображенского кафедрального собора.

На представленных кадрах можно заметить серьезные разрушения: в магазинах выбиты стекла, некоторые постройки превратились в груды мусора, заснят как минимум один поврежденный автомобиль. Кроме того, на земле видны свежие следы крови.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что в результате удара рядом с собором в центре города погибла мирная жительница. Кроме того, сообщалось о четырех пострадавших. Они госпитализированы.

До этого в воскресенье источник «Известий» сообщил, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку во время пасхального богослужения. Эту информацию подтвердили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Тогда же «Известия» показали кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора. На фоне звуков взрывов люди вбегают в церковь, чтобы укрыться, другие ложатся на землю.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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