Российские военнослужащие за прошедшие сутки пресекли деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил представитель пресс-центра группировки войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника», — рассказал он.

Шепелявцев также заявил, что артиллерия группировки войск сорвала две ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Стельмаховки и Двуречья.

Кроме того, он сообщил, что ВС РФ уничтожили орудие Д-20 в районе Кучеровки в ходе контрбатарейной борьбы при помощи расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С».

Ранее, 15 апреля, российские военнослужащие ликвидировали на купянском направлении три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и сорвали две ротации войск.



В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 315 военных и наемников на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне стало известно, что ВС РФ пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении. Кроме этого, поражены украинские подразделения в районах Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР), Ивановка и Двуречная Харьковской области.



13 апреля сообщалось, что группировка Вооруженных сил (ВС) РФ «Запад» уничтожила две украинские ДРГ на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский также рассказал, что силами группировки были сорваны три ротации ВСУ на данном направлении в районе Ивановки, Стельмаховки и Артемовка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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