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ВС РФ уничтожили три ДРГ и сорвали две ротации ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские военнослужащие ликвидировали на купянском направлении три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и сорвали две ротации войск. Об этом в субботу, 15 апреля, рассказал «РИА Новости» офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сообщил он.

Шепелявцев добавил, что артиллерия группировки «Запад» сорвала две ротации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в районе Синьковки и Двуречного.

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Ранее, 14 апреля, ВС РФ пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении. Также российские силы средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, ликвидировано шесть беспилотников ВСУ в районах Тамбовки Запорожской области, Великой Лепетихи и Масловки Херсонской области.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что военные группировки ВС РФ «Юг» нанесли поражающие удары по трем ротным опорным пунктам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе Звановки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он добавил, что российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в рамках контрбатарейной борьбы в районе Верхнекаменского.

Накануне, 13 апреля, сообщалось, что группировка Вооруженных сил (ВС) РФ «Запад» уничтожила две украинские ДРГ на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский также рассказал, что силами группировки были сорваны три ротации ВСУ на данном направлении в районе Ивановки, Стельмаховки и Артемовка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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