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Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ под Авдеевкой

РВ: командиры ВСУ бросили танки в контрнаступление под Авдеевкой
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) без успеха пытались контрнаступать в районе села Водяное рядом с Авдеевкой. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По их данным, за последние два дня несколько украинских бронегрупп пытались прорваться, но их заметили с дронов разведчики ВС РФ. После этого российская артиллерия и минометы навелись на противника.

«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», — указано в сообщении.

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Ранее, 14 апреля, военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Геннадий Кашпур рассказал о нехватке оружия и солдат под Авдеевкой. По его словам, во время противостояния с российскими частями они вынуждены полагаться только на свои собственные силы, а артиллерия начинает подключаться только в крайних случаях.

До этого, 11 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы РФ делают успехи в окружении Авдеевки. Он заявил, что российские формирования планомерно двигаются вперед на авдеевском направлении. По словам Пушилина, бойцы наращивают огневой контроль над путями снабжения противника.

В тот же день врио главы ДНР отметил, что большое количество служащих Вооруженных сил Украины сдаются в плен под Авдеевкой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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