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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту в ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту в ДНР
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту в Донецкой Народной Республике (ДНР) 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило 15 апреля представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«21:45 — н.п. Очеретино — н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Днем ранее в ДНР сообщили об обстреле со стороны украинских боевиков по территории Донецка. Под вражеским огнем оказался Петровский район Донецка, было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Ранее, 12 апреля, ВСУ совершили обстрел Пантелеймоновки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница.

Накануне стало известно, что на северо-западе Донецка под обстрел украинских войск попал пассажирский автобус. ВСУ атаковали поселок Лозовской Куйбышевского района.

По данным на 10 апреля от представительства ДНР в СЦКК, в республике с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителей, в том числе 134 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3788 гражданских лица, в том числе 106 детей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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