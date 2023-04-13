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В ДНР умерла раненная при обстреле Пантелеймоновки женщина

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Пострадавшая при обстреле Пантелеймоновки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщина умерла. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«Раненная в результате украинской вооруженной агрессии жительница Пантелеймоновки скончалась от полученных травм. Светлая память», — написал он в своем Telegram-канале.

Об ударе по населенному пункту в Донецкой Народной Республике (ДНР) Приходько сообщал накануне вечером.

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11 апреля стало известно, что на северо-западе Донецка под обстрел украинских войск попал пассажирский автобус.

Ранее, 7 апреля, в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) доложили, что ВСУ 17 раз обстреляли территорию республики. Погибли четыре мирных жителя.

В общей сложности, по данным СЦКК на 10 апреля, с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителей ДНР, в том числе 134 ребенка. Число пострадавших за этот период составило 4320 человек.

Было зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,3 тыс. Всего боевики ВСУ выпустили свыше 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра в направлении населенных пунктов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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