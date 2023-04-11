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Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Пассажирский автобус попал под обстрел украинских войск на северо-западе Донецка, сообщает 11 апреля Донецкое агентство новостей.

«Это произошло в поселке Лозовской Куйбышевского района. По предварительным данным городских властей, есть пострадавшие», — сказано в сообщении СМИ в Telegram-канале.

Подробности случившегося сейчас устанавливаются.

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6 апреля три человека погибли в результате удара по автобусной остановке в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), один человек получил ранения. Кроме того, был поврежден пассажирский автобус.

В этот же день девять человек погибли во время очередного обстрела Донецка, он пришелся на Калининский район. Также были раненые. Источник «Известий» уведомил, что в Донецке шесть раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по городу.

Украинская армия изо дня в день подвергает обстрелам ЛДНР. В связи с обострившейся ситуацией в республиках в начале 2022 года президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения Россией военной спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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