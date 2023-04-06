Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 89 рублей впервые с апреля 2022 года
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал рост доллара и евро
Мир
Reuters указало на причастность палестинских группировок к обстрелу Израиля
Мир
ПВО Израиля перехватила 25 выпущенных с территории Ливана ракет
Общество
В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310
Наука и техника
Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру
Мир
В Будапеште указали на связи с РФ в экономике, несмотря на союзничество с США
Общество
Синоптик спрогнозировал облачную и пасмурную погоду в выходные в Москве
Мир
В Кремле рассказали о теме импортозамещения на переговорах Путина и Лукашенко
Мир
Си Цзиньпин исключил уступки Китая по тайваньскому вопросу
Происшествия
В Кемеровской области мужчину застрелили на автостанции
Общество
Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни
Наука и техника
Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля
Сюжет:

В Донецке шесть раз сработала система ПВО

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке шесть раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил источник «Известий».

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что в 16:50 украинские боевики выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу. Под огонь попали Калининский и Буденовский районы Донецка.

Закрытый горизонт: как российская ПВО совершенствует свои возможности
Зенитчики научились перехватывать ракеты «Гром-2» и американские управляемые боеприпасы GLSDB

Двумя днями ранее, 4 апреля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел был совершен по населенному пункту Курахово в Петровском районе. Информация о пострадавших не приводилась.

В тот же день украинские военные обстреляли территорию детского сада № 43 «Росинка» в ДНР. В результате никто не пострадал.

3 апреля населенный пункт Ласточкино в Донецке также подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, было выпущено 20 снарядов из РСЗО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023