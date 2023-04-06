В Донецке шесть раз сработала система ПВО

В Донецке шесть раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил источник «Известий».

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что в 16:50 украинские боевики выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу. Под огонь попали Калининский и Буденовский районы Донецка.

Двумя днями ранее, 4 апреля, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел был совершен по населенному пункту Курахово в Петровском районе. Информация о пострадавших не приводилась.

В тот же день украинские военные обстреляли территорию детского сада № 43 «Росинка» в ДНР. В результате никто не пострадал.

3 апреля населенный пункт Ласточкино в Донецке также подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, было выпущено 20 снарядов из РСЗО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.