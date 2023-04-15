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Министр труда Франции не увидел причин для затягивания принятия пенсионной реформы

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Принятие пенсионной реформы во Франции не нужно откладывать, так как для этого нет никаких причин. Об этом 15 апреля заявил министр труда республики Оливье Дюссо.

«Какая разница, ждать три дня, четыре дня или пять дней, пока текст будет. За закон проголосовали, утвердили, и поэтому он должен быть опубликован в том виде, в каком он есть», — приводит его слова BFMTV.

Он отметил, что в стране нет ни демократического, ни политического кризиса. Свои заявления Дюссо сделал на фоне протестов, которые бушуют по всей Франции.

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Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который увеличивает возраст выхода на пенсию в 62 до 64 лет. Документ все-таки был опубликован.

В связи с этим 15 апреля французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции.

Также четыре железнодорожных профсоюза объявили 20 апреля днем выражения «железнодорожного гнева». Они осудили «жестокость реформы» и считают, что «социальное насилие, организованное правительством и богатым президентом, призывает их оставаться мобилизованными».

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение обжалованию не подлежит.

Накануне этого решения во всех крупных городах Франции прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Как сообщал телеканал CNews со ссылкой на данные МВД страны, общее число участников демонстраций против пенсионной реформы 13 апреля составило около 380 тыс. человек.

Забастовки начались после того, как 16 марта без голосования в парламенте был принят закон об увеличении пенсионного возраста. Реформа предполагает постепенное увеличение срока выхода на пенсию начиная с 1 сентября 2023 года. Планируется, что к 2030 году срок выхода на пенсию увеличится с 62 до 64 лет.

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