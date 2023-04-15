Австралиец установил мировой рекорд по отжиманиям

3200 раз за час отжался австралиец и установил мировой рекорд, об этом сообщает американский телеканал CNN. Спортсмен делал по 53 отжимания каждую минуту или почти по одному каждую секунду. Титул рекордсмена Лукас Хелмке завоевал в спортзале Брисбена, передает телеканал «Известия». Мужчина рассказал, что своим поступком он хотел вдохновить своего годовалого сына и доказать ему, что ничего невозможного нет.

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