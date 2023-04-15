Полицейский получил травму в результате взрыва в Вакаяме

Вследствие взрыва в в японской префектуре Вакаяма, где должен был выступать с речью премьер-министр Японии Фумио Кисида, полицейский получил легкую травму, сообщает агентство Kyodo в субботу, 15 апреля, в Twitter.

При этом не уточняется, из-за чего именно правоохранитель получил травму — вследствие взрыва или последовавшей после него давки.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с происшествием график встреч глав МИД G7 в Японии изменен не будет. Они пройдут с 16 по 18 апреля в другой части страны — в городе Каруидзава.

Инцидент со взрывом произошел ранее в этот день перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма одноименной префектуры. Премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, взорвавшийся после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Сам премьер-министр не пострадал, он покинул место происшествия и какое-то время провел в полицейском управлении. Кроме одного полицейского, в инциденте никто не пострадал.

Следователи изъяли с места ЧП два цилиндрических предмета, в которых могла быть взрывчатка. Также была установлена личность подозреваемого: им является 24-летний житель города Каваниси префектуры Хёго. Уточняется, что подозреваемый не идет на диалог с правоохранительными органами.

Известно, что Кисида, несмотря на произошедший инцидент, намерен публично произнести речь. Ожидается, что премьер-министр выступит не только в Вакаяме, но и в округе Тиба в субботу.