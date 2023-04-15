График саммита глав МИД G7 в Японии не будет изменен после взрыва у места выступления Кисиды

График встреч глав внешнеполитических ведомств G7 не будет изменен из-за взрыва, который произошел перед выступлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды в рыбацком порту Сайгасаки в городе Вакаяма. Об этом 15 апреля сообщили ТАСС организаторы.

При этом сам саммит пройдет, как и было запланировано, в другой части страны — в японском городе Каруидзава с 16 по 18 апреля. К настоящему моменту там усилены меры безопасности.

Так, на центральном вокзале, откуда будут добираться из Токио на скоростных поездах участники мероприятия, дежурят патрули полицейских. Также в день проведения встречи, 16 апреля, перекроют часть выходов из вокзала к отелю, где состоятся переговоры глав МИД G7.

Вместе с тем для посещения будет недоступна прилегающая к зданию территория. Люди смогут попасть на охраняемые объекты только по пропускам.

Также с начала месяца по 19 апреля в городе запрещены полеты любых беспилотников.

Инцидент со взрывом произошел ранее в этот день перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма одноименной префектуры. Премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, взорвавшийся после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Сам премьер-министр не пострадал, он покинул место происшествия и какое-то время провел в полицейском управлении. Пострадавших при взрыве нет.

Позднее агентство Kyodo сообщило, что Кисида, несмотря на произошедший инцидент, намерен публично произнести речь. Ожидается, что премьер-министр выступит не только в Вакаяме, но и в округе Тиба. При этом точная дата не уточняется.