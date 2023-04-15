СМИ сообщили о планах премьер-министра Японии выступить в Вакаяме

Японский премьер-министр Фумио Кисида решил публично произнести речь, несмотря на произошедший инцидент со взрывом перед его выступлением Вакаяме, 15 апреля сообщает Kyodo.

Отмечается, что премьер-министр покинул здание управления полиции и направился к местной железнодорожной станции. Ожидается, что Кисида выступит не только в Вакаяме, но и в округе Тиба, где сделает два публичных заявления.

Агентство также сообщает, что задержанный на месте происшествия арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.

Инцидент со взрывом произошел ранее в этот день перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма одноименной префектуры. Отмечалось, что премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, взорвавшийся после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Сам премьер-министр не пострадал, он покинул место происшествия и какое-то время провел в полицейском управлении. Пострадавших при взрыве нет.