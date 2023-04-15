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Звук взрыва прогремел у места выступления премьер-министра Японии

Рядом с местом выступления премьера Японии в городе Вакаяма прогремел взрыв
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Фото: NHK
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида закончил свою инспекцию в рыбацком порту Сайгасаки в городе Вакаяма одноименной префектуры, когда в этом районе прозвучал взрыв. Телеканал NHK 15 апреля сообщает, что японский премьер-министр эвакуирован с места происшествия.

Отмечается, что перед готовящемся выступлением Кисиды по итогам инспекции неизвестный кинул предмет, который затем взорвался. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Кисида доставлен в местное полицейское управление, сообщает Kyodo. Он отменил публичное выступление. Также издание указывает, что брошенный в сторону премьер-министра предмет напоминал сигнальную ракету.

В результате инцидента пострадавших нет. Подробности уточняются.

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В июле прошлого года бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в результате покушения. Во время его выступления с речью в городе Нара 8 июля в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента в него два раза из самодельного оружия выстрелил неизвестный. Политик скончался в больнице.

Сотрудники полиции задержали преступника. Им оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

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