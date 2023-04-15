С места ЧП в Вакаяме следователи изъяли два предмета, в которых могла быть взрывчатка

С места взрыва в японской префектуре Вакаяма, где должен был выступать с речью премьер-министр Японии Фумио Кисида, следователями было изъято два цилиндрических предмета, в которых могла быть взрывчатка, сообщает телеканал NHK в субботу, 15 апреля.

Изначально было известно об одном брошенном объекте — его приняли за сигнальную ракету. Однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что всего было два предмета, один из которых взорвался. Второй объект находился в руках у задержанного.

Как передает NHK, силовики арестовали преступника: им является 24-летний житель города Каваниси префектуры Хёго. Известно, что подозреваемый не идет на диалог с правоохранительными органами, его имя до сих пор не подтверждено, так как вызывает сложности в прочтении.

Ранее в этот день стало известно, что в связи с происшествием график встреч глав МИД G7 в Японии изменен не будет. Они пройдут с 16 по 18 апреля в другой части страны — в городе Каруидзава.

Инцидент со взрывом произошел ранее в этот день перед выступлением Кисиды в городе Вакаяма одноименной префектуры. Премьер-министр закончил инспектировать рыбацкий порт и готовился произнести речь, когда неизвестный бросил в его сторону предмет, взорвавшийся после падения. Мужчину задержали сотрудники службы безопасности.

Сам премьер-министр не пострадал, он покинул место происшествия и какое-то время провел в полицейском управлении. Пострадавших при взрыве нет.

Позднее агентство Kyodo сообщило, что Кисида, несмотря на произошедший инцидент, намерен публично произнести речь. Ожидается, что премьер-министр выступит не только в Вакаяме, но и в округе Тиба в субботу.