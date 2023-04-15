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Войска РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ в ДНР
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Войска РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ в ДНР

Войска РФ нанесли авиационные и артиллерийские удары по опорным пунктам ВСУ в ДНР
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма 15 апреля сообщил, что российская бомбардировочная авиация и артиллерия нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В районе населенного пункта Григоровка бомбардировочной авиацией Южного военного округа нанесены удары по опорному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ и району сосредоточения живой силы 54-й отдельной механизированной бригады», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Бигма отметил, что в районах населенных пунктов Дружба и Калиново уничтожены два опорных пункта ВСУ с орудиями ствольной артиллерии. В районе населенного пункта Победа артиллерия крупного калибра ВС РФ ликвидировала опорный пункт украинских боевиков.

Помимо этого, около населенного пункта Новокалиново артиллеристы совершили огневой налет по пункту временной дислокации 129-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

По словам Бигмы, артиллерийские подразделения Южной группировки войск уничтожили район временной дислокации батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Максимильяновка.

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Накануне Бигма сообщил, что военные группировки ВС РФ «Юг» нанесли поражающие удары по трем ротным опорным пунктам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе Звановки в ДНР. Он добавил, что российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в рамках контрбатарейной борьбы в районе Верхнекаменского.

13 апреля Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28Н по ликвидации опорных пунктов и бронированной техники ВСУ. Отмечается, что во время боевых вылетов служащие армейской авиации выполняют пуски ракет по заданным целям.

До этого, 11 апреля, штурмовые отряды ВДВ РФ захватили опорный пункт украинских боевиков. По переданным координатам с БПЛА артиллерия нанесла огневое поражение обороняющимся подразделениям ВСУ. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов десантники подавили сопротивление противника и захватили взводный опорный пункт боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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