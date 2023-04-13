Экипажи вертолетов Ми-28Н выпустили ракеты по укрепленным пунктам ВСУ

Минобороны России 13 апреля показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

В оборонном ведомстве добавили, что армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений, сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

Ранее, 4 апреля, вертолеты Ми-28 уничтожили командные пункты украинских войск. Отмечается, что все полеты осуществляются на предельно малой высоте для того, чтобы оставаться незаметными для украинской ПВО.

6 февраля экипажи ударных вертолетов Ми-28Н уничтожили опорные пункты радикалов. Были ликвидированы пункт управления, танки и прочая бронетехника противника.

До этого, 21 января, экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили танк и легкобронированную технику врага в зоне спецоперации. Удар проводился при помощи управляемых авиационных ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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