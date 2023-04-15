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В Ереване подожгли флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы

В Ереване подожгли флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике
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Фото: Соцсети
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В Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике мужчина поджег флаг Азербайджана. Церемония состоялась в пятницу, 14 апреля.

Изначально зрители освистали вышедшую на сцену девушку-знаменосца с флагом Азербайджана. После этого на сцену выбежал мужчина, который выхватил флаг из ее рук, поджег и убежал.

Автором провокации оказался дизайнер шоу Арам Николян, который принимал участие в организации мероприятия. После инцидента флаг заменили и вернули на место.

МИД Азербайджана осудил произошедшее и выразил беспокойство из-за того, что организаторы не обеспечили безопасность мероприятия.

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11 апреля Ереван и Баку обвинили друг друга в стрельбе в районе села Тех между городами Горис и Лачин у границы Армении и Азербайджана, где погибли трое азербайджанских и четверо армянских военнослужащих.

МИД Азербайджана обвинил Армению в том, что она не заинтересована в мирном процессе. Дипломаты заявили, что провокации Еревана, направленные против Баку, нарушают нормы и принципы международного права, а также территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В минобороны Армении выдвинули ответные обвинения в адрес ВС Азербайджана, заявив, что последние выступают провокаторами, а армянские военные предпринимают ответные действия только для защиты.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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