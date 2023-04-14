Нацпарк «Куршская коса» запретил свободный выгул собак из-за детенышей тюленей

Национальный парк «Куршская коса» ввел ограничение на свободный выгул собак на фоне возможной встречи с детенышами серых тюленей. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.

«Тюлени часто выбираются на морской берег Куршской косы для отдыха или выведения потомства. Появившийся на свет белек несколько дней проводит на пляже, пока не завершится процесс линьки, а мать регулярно выходит на берег, чтобы его покормить. Большую угрозу малышам представляют гуляющие по пляжу собаки», — указано в сообщении.

Отмечается, что в нацпарке запрещен выгул собак без поводка из-за возможного нападения собаки на детенышей тюленей. В пресс-службе напомнили, что людям нельзя близко подходить к детенышам, так как это их пугает, а также рассказали, что гладить или сталкивать их в воду категорически запрещается.

«Чтобы не навредить белькам — лучше сразу быстро уйти, иначе мать будет бояться выходить на берег. Если же вы стали свидетелями нападения на дикое животное людей или собак, по возможности оберегайте его и сообщите дежурному по нацпарку», — указано в пресс-релизе.

Ранее, 13 апреля, директор «Куршской косы» Анатолий Калина заявил о том, что нацпарк намерен значительно усилить контроль за туристами в летнем сезоне. Он рассказал, что в прошлом году на косе побывало рекордное за всю историю количество туристов — почти 900 тыс. В текущем году также ожидается большой наплыв посетителей, поэтому работы у инспекторов будет много.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что берег Куршской косы усилят современными гидротехническими сооружениями. Речь прежде всего идет об остатках старого берегового укрепления в районе поселка Лесное. Здесь соорудят более современный и надежный каменный вал. Прежде в нацпарке указывали, что авандюна почти полностью разрушена и не может защитить косу от морских волн и песка.

Куршская коса находится на границе России и Литвы. Она представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.