На Куршской косе усилят контроль за туристами

Национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области значительно усилит контроль за туристами в летнем сезоне. Об этом сообщил в четверг, 13 апреля, директор нацпарка Анатолий Калина.

Он рассказал, что в прошлому году на косе побывало рекордное за всю историю количество туристов — почти 900 тыс. В текущем году также ожидается большой наплыв посетителей, поэтому работы у инспекторов будет много.

«Прежде всего мы усилим меры контроля за посетителями. Так, наш штат инспекторов для патрулирования уже увеличен на пять человек. Это позволит вести контроль в три смены — с утра и до поздней ночи. Будет работать и ночная оперативная группа», — сказал Калина «Интерфаксу».

По его словам, особое внимание будет уделяться так называемой прикорневой части косы в окрестностях Зеленоградска. Там отдыхающие чаще всего ставят палатки, разжигают костры, считая, что эта территория не принадлежит нацпарку.

Кроме того, как заявил Калина, в конце прошлого года руководству парка поручили охранять территорию и на прилегающей акватории Балтийского моря у берега Куршской косы. Общая площадь охраняемой территории составляет около 16 тыс. га. В свою очередь эта территория разделена на четыре зоны. Для каждой из них установлены индивидуальные ограничения, пояснил директор.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что берег Куршской косы усилят современными гидротехническими сооружениями. Речь прежде всего идет об остатках старого берегового укрепления в районе поселка Лесное. Здесь соорудят более современный и надежный каменный вал. Прежде в нацпарке указывали, что авандюна почти полностью разрушена и не может защитить косу от морских волн и песка.

Куршская коса находится на границе России и Литвы. Она представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список всемирного наследия ЮHЕСКО.