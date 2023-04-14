Школьный автобус попал в ДТП в Туве

Два автомобиля и школьный автобус столкнулись на трассе в Туве, есть пострадавшие. Об этом сообщила в пятницу, 14 апреля, пресс-служба регионального главка МЧС.

«Десять детей и двое взрослых доставлены в больницу. По предварительной информации, у всех травмы легкой степени», — сказали в пресс-службе.

Всего в автобусе находилось 16 детей. Все они — ученики 9–10-х классов.

Ранее, 12 апреля, два пассажирских автобуса столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. В ДТП пострадали пять человек. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекается шесть человек и две единицы техники.