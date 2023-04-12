Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Тулой

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадали пять человек. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как уточнили в МЧС, ДТП произошло на 310 км трассы М-4 «Дон».

К месту происшествия были направлены пожарный расчет ПСЧ-29 и работники скорой помощи. Кроме того, для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекается шесть человек и две единицы техники.

Ранее, 5 апреля, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Ростовской области в результате ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек. Отмечалось, что автобус завалился набок.