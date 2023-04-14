В Росссии предложили ввести уголовное наказание за дипфейки

Уголовное наказание за дипфейки предлагают ввести в России. Некоторые депутаты и эксперты считают новую технологию опасной для общества. Дипфейки уже берут на вооружение финансовые мошенники. Преступники могут обманывать, изменяя голос или изображение, передает телеканал «Известия». Законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Инициативу поддерживают в профильных комитетах по информационной и по экономической политике. В российских банках намерены создать свою систему защиты. По мнению экспертов, применение дипфейков нужно регулировать.

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