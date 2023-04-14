Источник не подтвердил захват танка Leopard под Херсоном

Информация о захвате немецкого танка Leopard Вооруженными силами (ВС) РФ пока не подтверждается. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Как отмечается, скорее всего речь идет о какой-то модели танка Т-64/Т-72, которая была кустарно модернизирована на украинских заводах. Из-за непривычного внешнего вида это танк был принят военнослужащими за Leopard.

«В последнее время очень часто появлялись сообщения о захвате или уничтожении американских боевых машин пехоты Bradley. Но при проверке оказывалось, что это были бронетранспортеры М-113, которые из-за своего непривычного вида бойцы неправильно идентифцировали», — пояснил один из собеседников «Известий».

Ранее в этот день командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык сообщил о том, что российская диверсионная группа отбила и затопила в болоте танк Leopard, поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Офицер отметил, что российские бойцы также зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Предположительно, ими управляли немецкие наемники.

Ранее, 11 апреля, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна передаст Украине шесть танков Leopard и 20 БТР до конца апреля.

1 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что страны НАТО запланировали отправку на Украину двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard. По его словам, вряд ли можно будет поставить больше, так как у союзников ограниченные ресурсы.

Минобороны Португалии 28 марта сообщило о том, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

Журнал Der Spiegel накануне сообщил о прибытии 18 обещанных германских танков на территорию Украины. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил данную информацию.

8 марта Писториус отметил, что в марте Украине будут доставлены 18 танков Leopard 2 из Германии и еще три из Португалии.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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