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ВС РФ отбили и затопили в болоте под Херсоном танк Leopard

«РИА Новости»: под Херсоном замечены танки Leopard, один отбит ВС России
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Фото: AP Photo/Martin Meissner
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Российская диверсионная группа отбила и затопила в болоте танк Leopard, поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 14 апреля рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется. «Леопарды» здесь, они уже в гостях», — приводит его слова «РИА Новости».

Офицер отметил, что российские бойцы также зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Предположительно, ими управляли немецкие наемники.

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Ранее, 11 апреля, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна передаст Украине шесть танков Leopard и 20 БТР до конца апреля.

1 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что страны НАТО запланировали отправку на Украину двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard. По его словам, вряд ли можно будет поставить больше, так как у союзников ограниченные ресурсы.

Минобороны Португалии 28 марта сообщило о том, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

Журнал Der Spiegel накануне сообщил о прибытии 18 обещанных германских танков на территорию Украины. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил данную информацию.

8 марта Писториус отметил, что в марте Украине будут доставлены 18 танков Leopard 2 из Германии и еще три из Португалии.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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