Седьмого подозреваемого в убийстве подростка задержали при попытке покинуть РФ

Седьмого подозреваемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержали в аэропорту города. 20-летний молодой человек намеревался улететь из России. Об этом 14 апреля сообщило следственное управление СКР по региону.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ», — говорится в релизе СК.

Ранее были задержаны шестеро мужчин, причастных к совершению данного преступления. Они избили потерпевшего, один из них нанес ножевое ранение. Им также предъявлено обвинение по статье «Убийство», отметило СУ СКР. Задержанные заключены под стражу.

Убийство было совершено ночью 9 апреля возле торгово-развлекательного центра «Космос». По версии следствия, молодые люди решили устроить «стрелку» у ТЦ после конфликта в социальных сетях. Предположительно, погибший подросток оскорбил с фейкового аккаунта знакомого, с которым прежде познакомился в компьютерном клубе.

Конструктивного разговора между геймерами не получилось, и завязалась драка. Во время нее задержанный дважды ударил подростка ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.