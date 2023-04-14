В России создадут первый электрический авиадвигатель

Председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин 14 апреля рассказал, что началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках.

Он отметил, что электрический двигатель ЕМ-01 является прототипом первого из семейства авиационных двигателей нового поколения. Планируется использовать его как для создания электрических пассажирских самолетов, включая аппараты вертикального взлета и посадки, так и для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В компании предполагают, что этот набор технологий может быть также востребован в автомобиле- и судостроении.

Рогозин сообщил, что двигатель планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Главной особенностью двигателя ЕМ-01 является электропривод с безредукторной передачей. Такая технология позволяет увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя.

«При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих. Планируемая мощность двигателей семейства «Эколибри» составит от 10 до 200 кВт, что позволяет эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 11 апреля, стало известно, что российская компания АО «ГЛОНАСС» разработала систему аварийного оповещения для малой авиации. Тест системы проходил на самолетах Ан-2. Ученые создали разработку после запросов авиапредприятий. Разработка предполагает добровольное использование и поможет диспетчерам быстрее получать данные о происшествиях на воздушном судне.

Накануне в «Росатоме» сообщили, что инженеры из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) должны изготовить в 2024 году прототип плазменного ракетного двигателя для космических полетов. Такие моторы могут работать только в вакууме. Электропитание двигатель получает от ядерной энергоустановки. Скорее всего, в будущем их будут использовать для совершения быстрых космических перелетов.

Гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха Вадим Бадеха 6 апреля рассказал, что в «ОДК – Пермские моторы» началось серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К 2030 году ежегодный объем производства должен составить 72 штуки.

До этого, 26 января сообщалось, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева. На новых мощностях будут выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В.