В Москве создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

Госкорпорация «Ростех» планирует построить в Москве крупнейший промышленный комплекс по производству деталей для авиационных двигателей, сообщил «Известиям» источник в госструктурах.

Для этого на одной территории объединят производство двух уже действующих компаний из периметра Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») — ПК «Салют» и «Московского машиностроительного предприятия (ММП) им. В.В. Чернышева».

«В четырех корпусах общей площадью более 77 тыс. кв. м ОДК развернется производство комплектующих для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В», — сообщил собеседник.

Базовой площадкой для комплекса выбрана территория «Салюта» на проспекте Буденного. Туда перенесут производство «ММП им. В.В. Чернышева», которое сейчас расположено в районе Тушино. Кроме того, будут построены и новые производственные цеха, добавил источник.

В «Ростехе» и пресс-службе ОДК «Известиям» подтвердили эти планы. В госкорпорации добавили, что строительство начнется в этом году, а инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей. Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году.

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