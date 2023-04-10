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В «Росатоме» разработали прототип плазменного двигателя для космических полетов

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Фото: РИА Новости/Роскосмос
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Инженеры «Росатома» из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) должны изготовить в 2024 году прототип плазменного ракетного двигателя для космических полетов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник, 10 апреля.

«После завершения всех работ в 2024 году институт изготовит прототип плазменного двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса», — говорится в заявлении компании.

В «Росатоме» рассказали, что в институте еще в прошлом году специалисты ТРИНИТИ разработали плазменный ускоритель с комплексом предварительной ионизации рабочего тела, изучили энергобаланс в струе плазмы с высоким удельным импульсом и создали способы увеличения рабочего времени электродов в нем, передает «Федеральное агентство новостей».

Плазменная силовая установка — это тип электрического ракетного двигателя, расходуемое вещество которого получает ускорение в состоянии плазмы. Такие моторы могут работать только в вакууме. Электропитание такой двигатель получает от ядерной энергоустановки. Скорее всего, в будущем их будут использовать для совершения быстрых космических перелетов.

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Ранее, 28 марта, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» намерен начать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновской области, пишет «Москва 24».

Как указал Лихачев, такое решение было принято совместно с губернатором региона Алексеем Русских.

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