В России разработали систему аварийного оповещения для малой авиации

Российская компания АО «ГЛОНАСС» разработала систему аварийного оповещения для малой авиации. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба организации.

«На основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», используемой для передачи экстренных вызовов на автотранспорте, разработана и успешно протестирована система аварийного оповещения для малой авиации. Решение позволит повысить безопасность полетов и активнее развивать возможности использования легких и сверхлегких воздушных судов на территории России», — рассказали в пресс-службе.

Тест системы проходил на самолетах Ан-2. Ученые создали разработку после запросов авиапредприятий.



Информация об аварии за несколько секунд передавалась в «ЭРУ-ГЛОНАСС», и геолокация самолета отображалась в единой системе авиационно-космического поиска и спасения.



Разработка предполагает добровольное использование и поможет диспетчерам быстрее получать данные о происшествиях на воздушном судне.



Ранее, 13 марта, стало известно, что интеграция государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» завершена в 85 регионах России.