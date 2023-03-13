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Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 85 регионах России
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Фото: mintrans.gov.ru
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Интеграция государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» завершена в 85 регионах России. Об этом 13 марта сообщается на сайте Минтранса.

«Успешное завершение интеграции ЭРА-ГЛОНАСС и «Систем-112» 85 регионов России — это важнейший шаг для сохранения жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах. <…> Это позволяет существенно сократить время с момента вызова до момента оказания помощи экстренными оперативными службами», — приводятся в публикации слова заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Баканова.

Отмечается, что это стало возможно после ввода в эксплуатацию «Системы-112» в Смоленской области в феврале этого года.

ЭРА-ГЛОНАСС передает информацию о ДТП в экстренные службы в среднем за 19 секунд, в том числе точные координаты происшествия, категорию транспортного средства, вид используемого топлива и характер повреждения. Всё это помогает заранее спланировать спасательные работы.

При этом система исключает риск отсутствия свидетелей аварии, так как оповещает экстренные службы о ней автоматически. Так, по словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, 53% автоматических вызовов при тяжелых авариях поступали с территорий, находящихся более чем в 30 км от крупных населенных пунктов. Более того, в 92% тяжелых ДТП ЭРА-ГЛОНАСС стала единственным каналом информирования экстренных служб.

На сегодняшний день к ЭРА-ГЛОНАСС подключено более 9,2 млн автомобилей. При этом с начала 2023 года система приняла более 2,3 млн вызовов автомобилистов и передала в службы спасения «112» свыше 15 тыс. подтвержденных тревожных сообщений.

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Ранее, 27 февраля, стало известно, что Минпромторг РФ подготовил проект постановления, который предусматривает поэтапное возвращение к требованиям технического регламента, касающимся безопасности отечественных автомобилей. В частности, с 1 июня 2023 года ввозимые в Россию машины должны быть оборудованы устройствами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

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