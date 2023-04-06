Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 89 рублей впервые с апреля 2022 года
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал рост доллара и евро
Мир
Reuters указало на причастность палестинских группировок к обстрелу Израиля
Мир
ПВО Израиля перехватила 25 выпущенных с территории Ливана ракет
Общество
В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310
Наука и техника
Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру
Мир
В Будапеште указали на связи с РФ в экономике, несмотря на союзничество с США
Общество
Синоптик спрогнозировал облачную и пасмурную погоду в выходные в Москве
Мир
В Кремле рассказали о теме импортозамещения на переговорах Путина и Лукашенко
Мир
Си Цзиньпин исключил уступки Китая по тайваньскому вопросу
Происшествия
В Кемеровской области мужчину застрелили на автостанции
Общество
Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни
Наука и техника
Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля

В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310

Гендиректор ОДК Ростеха Бадеха: «ОДК-Пермские Моторы» начало производство двигателя ПД-14
0
Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «ОДК – Пермские моторы» началось серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. Об этом сообщил 6 апреля гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха Вадим Бадеха.

«К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки и следует выйти на выпуск 160 двигателей ПД-14 ежегодно», — приводятся его слова на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«ОДК – Пермские моторы» — серийный производитель двигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Предприятие входит в состав ОДК «Ростеха».

Запчастный случай: в РФ создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей
Что будут производить в новых цехах предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации

26 января сообщалось, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева. На новых мощностях будут выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023