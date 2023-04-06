В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310

В «ОДК – Пермские моторы» началось серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. Об этом сообщил 6 апреля гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха Вадим Бадеха.

«К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки и следует выйти на выпуск 160 двигателей ПД-14 ежегодно», — приводятся его слова на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«ОДК – Пермские моторы» — серийный производитель двигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Предприятие входит в состав ОДК «Ростеха».

26 января сообщалось, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева. На новых мощностях будут выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В.