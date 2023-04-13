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Глава МИД Турции выступил против вывода войск из Сирии для переговоров

Глава МИД Чавушоглу: Турция не приемлет условие о выводе войск для прямых переговоров с Сирией
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya
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Для прямых переговоров с руководством Сирии Анкара не примет никаких предварительных условий, в том числе о выводе своих войск с сирийской территории. Об этом 13 апреля заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Habertürk.

«В дальнейшем контакты с Сирией возможны, но нужно еще много работать. И мы не примем никаких предварительных условий. Не примем условие о выводе наших войск из Сирии для проведения переговоров. Мы уйдем, и против нас снова начнутся угрозы», — сказал он.

Также Чавушоглу высказался на счет четырехсторонних переговоров по Сирии, в которых участвуют Турция, Россия, Сирия и Иран. По его словам, необходимо «оживить переговорный процесс и работать над поиском решения».

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Ранее, 10 апреля, Чавушоглу сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции планируется в начале мая. Четырехсторонняя встреча пройдет в Москве. Точные даты пока не называются, однако информация о месте и времени предоставлена российской стороной. Переговоры будут посвящены процессу урегулирования конфликта в Сирии.

7 апреля состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу. Как 3 апреля заявлял Чавушоглу, в ходе беседы министров будут подняты вопросы двусторонних отношений России и Турции, зерновой сделки. Кроме того, министры обсудят Сирию, Ливию и другие региональные вопросы.

3 и 4 апреля в Москве уже проходила встреча замминистров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которую ранее анонсировал глава иранского МИДа Хосейн Амирабдоллахиан. Главной целью переговоров министр назвал сближение взглядов Анкары и Дамаска. При этом Тегеран и Москва также приложат усилия к достижению данной цели.

До этого, 16 марта, президент Сирии Башар Асад заявил, что встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода войск Турции из САР. Он считает, что Турция сыграла негативную роль в войне в Сирии, поддерживая организации, которые Дамаск считает террористическими, и введя на сирийскую территорию свои войска. Помимо этого, Асад назвал Турцию государством-оккупантом. При этом президент Сирии отметил роль России в качестве посредника между сирийской и турецкой стороной.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

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