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Встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана пройдет в начале мая в Москве

Чавушоглу: встреча России, Сирии, Ирана и Турции запланирована на начало мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции планируется в начале мая, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в понедельник, 10 апреля, в интервью телеканалу Ahaber.

Известно, что четырехстороння встреча пройдет в Москве. Точные даты пока не называются, однако информация о месте и времени предоставлена российской стороной.

Глава МИД Турции также подчеркнул, что обсуждал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым во время их последней беседы 29 марта. Отмечается, что четырехсторонние переговоры будут посвящены процессу урегулирования конфликта в Сирии.

«Цель этого диалога, во-первых, в том, чтобы оживить политический процесс, который пока не дал никаких результатов. Некоторые шаги были предприняты в астанинском формате, такие как конституционная комиссия. Однако у нас пока нет результата», — отметил Чавушоглу.

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Ранее, 7 апреля, Лавров заявил, что встреча четырех стран на уровне министров находится на этапе подготовки. На тот момент российский министр отметил важность согласования удобных дат для всех лидеров.

3 и 4 апреля в Москве уже проходила встреча замминистров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которую ранее анонсировал глава иранского МИДа Хосейн Амирабдоллахиан. Главной целью переговоров министр назвал «сближение взглядов» Анкары и Дамаска. При этом, Тегеран и Москва также приложат усилия к достижению данной цели.

В середине марта президент Сирии Башар Асад заявил, что встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода войск Турции из САР. Он считает, что Турция сыграла негативную роль в войне в Сирии, поддерживая организации, которые Дамаск считает террористическими, и введя на сирийскую территорию свои войска. Помимо этого, Асад назвал Турцию государством-оккупантом. При этом президент Сирии отметил роль России в качестве посредника между сирийской и турецкой стороной.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

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