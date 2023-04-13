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Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина

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Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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Начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин, осужденный после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, освобожден из-под стражи в связи с заболеванием. Об этом 13 апреля сообщил ТАСС.

«Суд в связи с заболеванием Генина, которое препятствует содержанию под стражей, освободил его под подписку о невыезде», — сообщил источник агентства.

Генин был осужден по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») и приговорен к пяти годам лишения свободы.

По версии следствия, он направил пожарных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имевшимися схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. В результате они потеряли время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей.

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24 мая 2022 года МЧС России подало апелляцию на приговор Генину и другому пожарному, Андрею Бурсину, по делу «Зимней вишни».

Всего в уголовном деле о пожаре было 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети.

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