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Песков заявил о необходимости проанализировать решение Гааги по «Нафтогазу»

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Фото: ТАСС/Виталий Чугин
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Российская сторона проанализирует решение суда в Гааге, который обязал РФ выплатить украинской компании «Нафтогаз» компенсацию в размере $5 млрд из-за утраты активов в Крыму. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, эта тяжба имела место, она не новая. Решение новое, надо проанализировать, наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

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Ранее 13 апреля стало известно, что арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал власти России выплатить компенсацию в пользу компании «Нафтогаз» якобы за ущерб компании в Крыму. Отмечается, что «Нафтогаз» потерял буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания, которые находились в Крыму.

В июне 2019 года «Нафтогаз» потребовал от России через суд в Гааге компенсацию в $5,2 млрд за потерю активов в Крыму. Позже украинская сторона пересмотрела свои претензии и увеличила сумму до $8 млрд.

В августе того же года в Минюсте РФ указали, что намерены оспорить оценку размера убытков, и заявили о непризнании гаагских арбитражных решений, вынесенных по искам Украины, так как данные суда не обладают юрисдикцией на рассмотрение таких исков.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в 2016 году в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

После госпереворота на Украине в 2014 году Крым вошел в состав России. Это произошло по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина и некоторые другие страны отказываются признавать итоги голосования.

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