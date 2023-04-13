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Сын Байдена поставил его в неловкое положение во время визита в Дублин

Сын Байдена Хантер попросил отца ответить на вопрос мальчика в Дублине и подставил его
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Сын президента США Джо Байдена Хантер случайно поставил отца в неловкое положение во время визита в Ирландию. Это произошло в среду, 12 апреля, когда глава государства общался с детьми и их родителями в Дублине.

В ходе мероприятия Байден-младший привлек внимание президента к одному из юных посетителей, желающих задать вопрос. Однако когда мальчик поинтересовался у политика, что он считает главным условием для достижения успеха, тот не сразу понял, о чем идет речь.

«Убедиться, что у нас всех нет коронавируса», — ответил американский лидер. После этой абсурдной реплики Хантер был вынужден вмешаться и растолковать отцу смысл вопроса.

Осознав свою ошибку, Джо Байден исправился и заявил, что следует критически относиться к правильности суждений окружающих, но всегда принимать во внимание их мотивы — это и будет ключом к успеху.

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Ранее в этот день глава Белого дома странным образом повел себя при встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком на военном аэродроме в Белфасте. Мимолетно поприветствовав министра, Байден обеими руками попытался отодвинуть его с пути. Некоторые сочли этот жест дипломатическим оскорблением.

Кроме того, 12 апреля сообщалось, что американский лидер прервал выступление в Ольстерском университете в Северной Ирландии и попросил невидимого собеседника не прыгать. После Байден извинился за эту заминку и как ни в чем не бывало продолжил свою речь.

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