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Доброволец рассказал о преимуществе общения на якутском в зоне СВО

Корреспондент «Известий» показал, как добровольцы из Якутии защищают Энергодар от ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса трудятся военнослужащие со всех уголков России. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков встретился с бойцами из Якутии.

Наводчик с позывным «Береза» — представитель эвенов, одного из коренных малочисленных народов Севера. Раньше он служил в Чечне, был признан ветераном боевых действий, а после начала мобилизации отправился добровольцем в Донбасс.

По словам военного, жизнь на передовой для северян привычна: им не в новинку готовить пищу на костре, ночевать в палатках, много и активно двигаться в течение дня. С оружием якуты, в большинстве своем умелые охотники, тоже хорошо знакомы.

Еще одним преимуществом в ходе боевой работы становится малораспространенный язык. Переговариваться по рации, делиться сведениями и отдавать команды военные предпочитают по-якутски — так проще, кроме того, ценная информация становится практически недоступна для противника.

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11 апреля военкор «Известий» Алексей Полторанин рассказал о боевой работе добровольческого минометного отряда «Барс-12» в зоне спецоперации. Среди бойцов есть и разнорабочие, и профессиональные спортсмены. Несмотря на отсутствие богатого военного опыта, они быстро освоились и теперь наносят точные удары по живой силе и технике националистов.

В ноябре 2022 года депутаты Госдумы приняли закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно законопроекту, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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