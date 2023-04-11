Минометчики отряда «Барс-12» отработали по окопам ВСУ в Белогоровке

Служащие российского добровольческого отряда «Барс-12» ликвидируют боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 11 апреля рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Среди бойцов отряда есть и разнорабочие, и профессиональные спортсмены. Несмотря на отсутствие богатого военного опыта, миномет добровольцы освоили быстро и качественно — теперь 16-килограммовыми осколочными снарядами бьют по окопам националистов. Основная задача состоит в том, чтобы направить огонь точно в укрытие, иначе враг отделается легким испугом и нанесет встречный удар.

«Миномет не так хорош против танка, там только прямое попадание. <…> Наша цель в основном — это легкобронированная техника и в первую очередь живая сила врага. Мина чем хороша — большой радиус поражения», — рассказал командир минометного расчета с позывным Черкес.

После каждой серии залпов боевики ВСУ поднимают в воздух беспилотные летательные аппараты (БПЛА), чтобы выяснить, где идет атака. Впрочем, до сих пор минометчики «Барса» обращали их в бегство. Так, небольшими победами отряд прокладывает дорогу пехоте ВС РФ.

В перерыве между боевыми задачами военные передают теплые слова родителям, детям, возлюбленным и другим близким людям. Надолго отвлечься не выходит: от разведчиков пришли координаты очередной цели, а значит, нужно снова отправляться на позицию.

Ранее, 4 апреля, военкор «Известий» Александр Сафиулин показал обстановку под Авдеевкой. По его словам, минометчики ВС РФ из отряда «Тигр» организовали тактику «агрессивной обороны»: дежурный расчет поддерживает пехоту, ищет активные цели, наблюдает за передвижениями противника и точечно накрывает опорные пункты.

1 апреля сообщалось, что военнослужащие Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают уничтожать укрепления, технику и живую силу украинских боевиков из буксируемых минометов 2Б9 «Василек» в ходе выполнения боевых задач спецоперации. Минометы «Василек» наносят удары по ВСУ темповым огнем по четыре мины.

В конце марта журналист «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что в районе Кременной костромские десантники работают и днем и ночью. Российские военные ведут огонь по ВСУ из минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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