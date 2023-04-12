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Путин: 100 пусков подряд без аварий говорят о развитии отечественной космической отрасли

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Совершенные Россией 100 безаварийных космических пусков говорят о развитии этой отрасли в стране. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин.

«Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных пусков подряд», — заявил он на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики.

По словам Путина, это показатель того, что космическая отрасль уверенно встает на ноги.

Президент также отметил, что Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса. За созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых, указал он.

Ранее, 12 апреля, Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Он поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики. Он назвал освоение космоса необходимым для народного хозяйства, укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны.

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Также в этот день гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов сообщил, что в 2023 году планируется совершить три пуска ракет-носителей с космодрома Восточный.

10 апреля директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович указал, что реализация проекта «Луна-25» не зависит от участия Европейского космического агентства. По его словам, ранее предполагалось европейское участие в части установки одного из приборов, который обеспечивает точную посадку.

Ранее, 29 марта, ракета «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области со спутником в интересах Минобороны. Это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения в 2023 году.

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