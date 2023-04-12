С космодрома Восточный в 2023 году состоится три пуска ракет

Три пуска ракет-носителей запланированы в 2023 году с космодрома Восточный. Об этом 12 апреля сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов.

Он сообщил ТАСС в кулуарах мероприятия ко Дню космонавтики в Государственном Кремлевском дворце, что ближайший полет состоится уже в мае.

Кроме того, он упомянул о том, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, экспедиция которых на МКС была продлена, по плану совершат как минимум три выхода в открытый космос.

Также Мухамеджанов сообщил, что российская сторона ожидает приезд белорусской женщины-космонавта для предполетной подготовки в конце лета — начале осени.

В феврале стало известно, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля.

В свою очередь директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович 10 апреля указал, что реализация проекта «Луна-25» не зависит от участия Европы.