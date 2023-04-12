Реклама
Прямой эфир
Общество
Горные курорты Сочи назвали даты окончания зимнего сезона
Экономика
Власти выделят средства новым регионам РФ на создание центров поддержки бизнеса
Общество
Защита блогера Лерчек обжаловала запрет ей определенных действий
Мир
Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл
Общество
В РГУ нефти и газа имени Губкина ввели внеплановые каникулы из-за кори
Наука и техника
Путин поручил нарастить производство спутников для различных целей
Экономика
МВФ допустил увеличение госдолга США
Спорт
Капризов забил 40-й гол за «Миннесоту Уайлд» и установил новый рекорд
Мир
Евродепутат призвал прекратить вооружать Киев и остановить санкции против России
Мир
Южная Корея одолжила США полмиллиона 155-миллиметровых гаубичных снарядов
Мир
СМИ сообщили о намерении мусорщиков возобновить забастовки в Париже
Мир
Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента США
Мир
Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по теме участия в учениях США в Европе
Сюжет:

Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл

0
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Герцог Сассекский принц Гарри получил приглашение на коронацию своего отца короля Великобритании Карла III. Об этом 12 апреля сообщили в Букингемском дворце.

При этом его жена, Меган Маркл, останется дома с детьми.

«Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронацию в Вестминстерском аббатстве. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет», — говорится в сообщении в Twitter.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Виндзор против Виндзора: трудности коронации Карла III
Певцы и звезды отказываются участвовать в церемонии, присутствие Гарри и Меган Маркл под вопросом

Ранее, 7 апреля, телеканал Sky News сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на церемонии коронации Карла III. Причиной назывался отказ Букингемского дворца пригласить на мероприятие детей герцогов Сассекских — принца Арчи и принцессу Лилибет.

21 марта New York Post написала, что Гарри и Меган не приедут на коронацию Карла III без своих детей. Супруги также потребовали выделения им места на балконе Букингемского дворца наравне с другими членами королевской семьи.

Как сообщала 5 марта газета Daily Mail, Гарри с женой были приглашены на коронацию Карла III, несмотря на публичную критику с их стороны в адрес королевской семьи.

В сентябре прошлого года СМИ писали, что принц Гарри поссорился со своим отцом королем Карлом III и братом принцем Уэльским Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале в сентябре 2022 года.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование Елизаветы II.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023