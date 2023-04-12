Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл

Герцог Сассекский принц Гарри получил приглашение на коронацию своего отца короля Великобритании Карла III. Об этом 12 апреля сообщили в Букингемском дворце.

При этом его жена, Меган Маркл, останется дома с детьми.

«Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронацию в Вестминстерском аббатстве. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет», — говорится в сообщении в Twitter.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Ранее, 7 апреля, телеканал Sky News сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на церемонии коронации Карла III. Причиной назывался отказ Букингемского дворца пригласить на мероприятие детей герцогов Сассекских — принца Арчи и принцессу Лилибет.

21 марта New York Post написала, что Гарри и Меган не приедут на коронацию Карла III без своих детей. Супруги также потребовали выделения им места на балконе Букингемского дворца наравне с другими членами королевской семьи.

Как сообщала 5 марта газета Daily Mail, Гарри с женой были приглашены на коронацию Карла III, несмотря на публичную критику с их стороны в адрес королевской семьи.

В сентябре прошлого года СМИ писали, что принц Гарри поссорился со своим отцом королем Карлом III и братом принцем Уэльским Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале в сентябре 2022 года.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование Елизаветы II.