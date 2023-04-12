Минкультуры обвинило Киево-Печерскую лавру в аварийном состоянии одного из корпусов

Комиссия украинского министерства культуры зафиксировала аварийное состояние одного из корпусов Киево-Печерской лавры, заявил 12 апреля глава ведомства Александр Ткаченко.

«Сегодня комиссия министерства культуры и информационной политики по приему-передаче имущества национального заповедника «Киево-Печерская лавра» продолжила свою работу. Не без препятствий, но всё же удалось попасть в корпус № 112. <...> [помещение] непригодно для эксплуатации и имеет явные признаки разрушения», — высказался он в своем Telegram-канале.

Как сказал Ткаченко, после обследования помещения комиссия подала заявление в правоохранительные органы по факту преступления, предусмотренного ст. 298 УК РФ «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». В этом корпусе расположен книжный склад, сейчас здание опечатано, дополнил министр культуры.

«Следователи проводят все необходимые процессуальные действия — от осмотра помещения до сбора показаний свидетелей», — отметил Ткаченко.

Минкультуры неоднократно пыталось провести проверку на территории лавры.

Инвентаризационная комиссия министерства культуры Украины 3 апреля в третий раз попыталась начать работу в Киево-Печерской лавре по описи культурных ценностей и проверке их сохранности.

В первый раз представители минкультуры прибыли в лавру 30 марта и на следующий день, но их не пустили.

31 марта у стен монастыря произошли потасовки и распространилась информация о возможном штурме. 1 и 2 апреля в монастыре прошли службы, около обители собирались как верующие, так и противники УПЦ. Серьезных инцидентов не было.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ. Вместе с этим УПЦ остается в лавре.