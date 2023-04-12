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На юге Москвы из-за наезда электросамоката пенсионер получил травму черепа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве водитель электросамоката сбил 76-летнего пенсионера, в результате тот получил многочисленные переломы, сообщил источник «Известий» в среду, 12 апреля.

Инцидент произошел днем ранее, 11 апреля, на юге Москвы в Битцевском парке. В результате наезда пенсионер был госпитализирован в отделение нейрохирургии с множественными травмами.

«У мужчины перелом лобной кости со смещением, сломана лопатка, также <...> пенсионер получил ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму», рассказал собеседник.

На данный момент личность самокатчика устанавливается — его разыскивают.

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Ранее, 7 апреля, в Москве подросток сбил ребенка на электросамокате. После инцидента группа подростков на самокате скрылась с места происшествия, ребенок был госпитализирован. Позднее, 9 апреля, мать мальчика рассказала, что из-за наезда он получил черепно-мозговую травму, у него также диагностирован перелом лобной кости. Отмечается, что ему предстоит долгое восстановление.

В тот же день водитель Mercedes сбил 10-летнего мальчика на самокате на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе дома 26/21. Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Предварительный диагноз — ушиб и ссадина лба.

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