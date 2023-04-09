Мать сбитого самокатчиком ребенка в Москве рассказала о характере травм

Мать 7-летнего мальчика, сбитого самокатчиком в Москве, рассказала 9 апреля «Известиям» о состоянии сына после инцидента.

«Я самого столкновения не видела, ребенок просто не помнит этого. Факт остается фактом: они (подростки на электросамокатах. — Ред.) откуда-то вылетели, не увидели и сбили моего ребенка. Он упал, и, как я понимаю по характеру удара, сын ударился о железную часть самоката», — сказала она.

Женщина добавила, что подростка схватил мужчина и остановил, а она начала объяснить ему, что ездить во дворе очень опасно. По словам Ивановой, парень даже не извинился.

Затем она отвезла сына в травмпункт. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, а также выявили вдавленный перелом лобной кости. Хирурги срочно прооперировали ребенка и вставили ему титановую пластину, поскольку кости уже невозможно было собрать. Помимо этого у сына Ивановой была задета оболочка головного мозга.

В настоящее время мальчик уже в сознании, начал говорить и ходить, однако на восстановление потребуется долгое время.

«В принципе, врачи дают оптимистичные прогнозы, но могут быть последствия, потому что это мозг», — пояснила она.

Источник «Известий» сообщил, что сбившему мальчика не грозит уголовная ответственность, так как ему 14 лет. При этом родители парня должны будут возместить причиненный вред.

Инцидент произошел 6 апреля на Новомарьинской улице в столице. Как рассказали очевидцы, группа подростков на электросамокатах каталась по тротуарам во дворе. В какой-то момент один из молодых людей наехал на мальчика, который гулял с мамой, после чего вся компания скрылась с места происшествия.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа начала проверку по данному факту.