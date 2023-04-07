Подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка в Москве

В Москве подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка. «Известия» в пятницу, 7 апреля, публикуют кадры с места событий.

На кадрах можно видеть, как группа подростков на самокатах покидает место инцидента, произошедшего накануне, 6 апреля, на Новомарьинской улице.

Как рассказали очевидцы, группа подростков на электросамокатах каталась по тротуарам во дворе, а ребенок гулял в сопровождении матери. В какой-то момент один из молодых людей наехал на мальчика, после чего вся компания скрылась с места происшествия. В результате инцидента ребенок был госпитализирован.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа начала проверку по данному факту.

Ранее в этот же день водитель Mercedes сбил 10-летнего мальчика на самокате на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе дома 26/21. Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Предварительный диагноз — ушиб и ссадина лба.

До этого, 5 апреля, «Известия» сообщали, что две девушки вылетели на самокате в реку в центре Москвы ночью. По предварительной информации, девушки были в состоянии алкогольного опьянения. Они катались на самокате по Фрунзенской набережной, врезались в бордюр, после чего вылетели в водоем. Пострадавших доставили в больницу.